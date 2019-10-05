شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يبارك نجاح الفائزين في انتخابات المجلس الوطني والان مع التفاصيل

قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تهانيه للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الذي أعلن عنه اليوم السبت.

وقال بن زايد، إن الإعلان عن النتائج خطوة جديدة اكتمل بناؤها بمشاركة وطنية فاعلة جسدت نضج تجربتنا السياسية.

وتابع، انتخابات 2019 إضافة مهمة لتمكين المجلس من أداء دوره المساند والداعم للسلطة التنفيذية في سبيل تعزيز مكتسباتنا وتحقيق طموحاتنا نحو مستقبل أفضل لوطننا.

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وكانت قد قالت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى بالامارات، أن إعلان نتائج الفرز الأولية وأسماء الفائزين سيكون عقب إغلاق جميع المراكز الانتخابية عند الـ 8 مساء.

وبحسب صحيفة البيان الاماراتية، أشارت اللجنة إلى أن نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيسة اللجنة الإعلامية سوف تعلن عن القائمة الأولية للفائزين وفق قرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إضافة إلى الإعلان عن مجموعة من الإحصاءات الخاصة بالعملية الانتخابية.