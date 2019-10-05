"أمهات السبت" يواصلن استجواب أردوغان حول مصير المفقودين

جانب من وقفة أمهات السبت لسؤال نظام أردوغان عن المفقودين

نظمت "أمهات السبت" في تركيا، السبت، فعاليتها الأسبوعية رقم 758، لسؤال نظام الرئيس رجب طيب أردوغان عن مصير النساء والأبناء الأكراد المفقودين في غياهب المعتقلات، بحسب صحيفة "جمهورييت" المعارضة.

"أمهات السبت" هي مجموعة من الأمهات الكرديات اللواتي اُعتقل وُخطف أبناؤهن على يد السلطات التركية منذ ثمانينات القرن الماضي.

وبدأت الأمهات في تنظيم حركتهن عام 1995 ليخرجن في احتجاجات دورية أسبوعية كل يوم سبت، في ساحة "غلاطه سراي" وسط مدينة إسطنبول، لمطالبة الحكومة بالكشف عن مصير أبنائهن المعتقلين منذ عشرات السنين، ولم يُعرف مصيرهم ويطالبن الحكومة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.





وتقول "أمهات السبت" إنهن استلهمن فكرة تنظيم حركتهن من مايو دي بلازا، أي " أمهات ساحة مايو" في الأرجنتين اللواتي فقدن أبناءهن في زمن " الدكتاتور" الأرجنتيني خورخيه فيديلا.

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وبحسب الصحيفة التركية، كان من المفترض أن تجتمع المظاهرة في ميدان "غلاطه سراي" بمدينة إسطنبول، لكن بسبب المنع الأمني، احتشد المتظاهرون في الشارع الذي توجد به "جمعية حقوق الإنسان" بذات المدينة.

وشارك في الفعالية كل من أحمد شيق، وأويا آرصوي، نائبا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة إسطنبول.



وفي بيان صحفي تلته على هامش الفعالية شددت مَسيده أوجاق، شقيقة أحد المعتقلين المفقودين في سجون أردوغان، على "ضرورة إنهاء الاعتقالات التعسفية، وإبلاغ الأهالي بمصير أبنائهن المفقودين منذ أزمان طويلة".





وتابعت: "الاعتقالات السرية بداية الموت تحت التعذيب، وهذا أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "الإرادة السياسية للدولة لا تلبي مطالبنا، وتصنفنا من الأعداء لأننا نكشف امتهانهم لحقوق الإنسان والحريات بشكل فج".

وأضافت أوجاق قائلة "نحن نريد العدالة ولا شيئا سواها"، مضيفة: "ورغم ذلك يحاصرنا هنا الكثير من الجنود المدججين بالأسلحة الثقيلة لمنع وصول صوتنا، ويعتقلون منا أسبوعيًا الكثير والكثير".

يذكر أن المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى جانب المنظمات المحلية المعنية بحقوق الإنسان في تركيا كشفت عبر تقارير موثقة عن انتهاكات حكومة أردوغان في مجال حقوق الإنسان، لا سيما بعد مسرحية الانقلاب التي شهدتها البلاد صيف عام 2016.