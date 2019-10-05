الأمم المتحدة تدعو لوقف العنف بالعراق ومحاسبة المسؤولين

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، السبت، إلى وقف أعمال العنف في العراق حيث قتل نحو 100 شخص، وأصيب نحو 4 آلاف بجروح في خمسة أيام من الاحتجاجات المطلبية.

وأصدرت البعثة الأممية بيانا جاء فيه: "نحن حزينون جداً للخسائر في الأرواح.. هناك تقارير عن قتلى وجرحى خلال خمسة أيام، وهذا يجب أن يتوقف، وأولئك المسؤولون عن العنف يجب أن يحاسبوا".

وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد، فقط، إلى 14 شخصا، تلك الاحتجاجات المتواصلة دفعت رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي لترأس جلسة طارئة لمجلس الوزراء، السبت؛ لمناقشة سبل تهدئة المحتجين.

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وكان محتجون عراقيون اقتحموا عدة مبانٍ للمحافظات، بينها ميسان وذي قار وبابل وأضرموا فيها النيران، وسط هتافات ضد إيران وتدخلاتها في البلاد.

ورفع المتظاهرون في بغداد والمحافظات الجنوبية شعارات تطالب إيران ومليشياتها بالخروج من العراق، وبينها "إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة".

وانطلقت مظاهرات بالعديد من مدن العراق، الثلاثاء، ولا تزال متواصلة، للمطالبة بالإصلاح والخدمات الرئيسية، وسط انتشار أمني مكثف ودعوات أممية للتهدئة.

وتجددت المظاهرات في العراق، عصر السبت، لليوم الخامس على التوالي، وسط انتشار مكثف من قبل مليشيات الحشد الشعبي التي تستخدم الرصاص الحي والقنابل الغازية لتفريق المتظاهرين.