الان تتابع عاجل.. البنتاجون: أي عملية عسكرية تركية في شمال سوريا ستقوض مصلحتنا المشتركة مع تركيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. البنتاجون: أي عملية عسكرية تركية في شمال سوريا ستقوض مصلحتنا المشتركة مع تركيا | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. البنتاجون: أي عملية عسكرية تركية في شمال سوريا ستقوض مصلحتنا المشتركة مع تركيا

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