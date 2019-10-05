تعرف على أسماء الفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 بالإمارات

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السبت 5 أكتوبر 2019
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019
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الخليج 365 - متابعات
قالت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى بالامارات، أن إعلان نتائج الفرز الأولية وأسماء الفائزين سيكون عقب إغلاق جميع المراكز الانتخابية عند الـ 8 مساء.
وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسماء الفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، كالتالي :
أبوظبي:
1- سهيل نخيرة العفاري
2- خلفان راشد الشامسي
3- ناعمه عبدالرحمن المنصوري
4- موزة محمد العامري
دبي:
1- حمد احمد سلطان الرحومي
2- أسامة احمد الشعفار 3- مريم بن ثنية 4- سارة فلكناز
الشارقة:
1- حميد علي العبار الشامسي
2- عدنان حمد الحمادي
3-عبيد خلفان عبيد الغول
رأس الخيمة:
1- يوسف عبدالله الشحي
2- سعيد راشد العابدي
3- أحمد عبدالله الشحي
عجمان:
1- أحمد حمد السويدي
2- هند حميد العليلي
أم القيوين:
1- محمد عيسى الكشف
2- عذراء حسن بن ركاض
الفجيرة:
1- محمد أحمد اليماحي
2- صابرين حسن اليماحي
ومن جانبه، قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تهانيه للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الذي أعلن عنه اليوم السبت.
وقال بن زايد، إن الإعلان عن النتائج خطوة جديدة اكتمل بناؤها بمشاركة وطنية فاعلة جسدت نضج تجربتنا السياسية.
وتابع، انتخابات 2019 إضافة مهمة لتمكين المجلس من أداء دوره المساند والداعم للسلطة التنفيذية في سبيل تعزيز مكتسباتنا وتحقيق طموحاتنا نحو مستقبل أفضل لوطننا.
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