شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الدولة مُلتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في نهر النيل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها مُلتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل.
وأضاف عبر «تويتر» اليوم (السبت): «تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي، والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي».
وأضاف: «الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومُستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفي إطار مُحددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا».
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