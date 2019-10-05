الموسوي: لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الاتصالات باكورة اختبار الصدقية في محاربة الفساد

رأى النائب ​ابراهيم الموسوي​، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "في ظل الإهتراء الاقتصادي و​المال​ي ومحاولة معالجته، تأتي لجنة التحقيق البرلمانية في أمور ​الاتصالات​ لتشكل باكورة اختبار لصدقية وجدية القوى السياسية في ​محاربة الفساد​. "، مشيرا الى "ان هنا يظهر الحرص على المال العام وإنقاذ ​الدولة​ وحقوق الناس" خاتما بالقول: "فرجونا وطنيتكم واحترامكم للدولة والناس ولو قليلا".

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