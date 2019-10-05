تظاهرة في صيدا تحت شعار: مش بس جيابنا فاضية طناجرنا كمان

أعلن المكتب الاعلامي ل"​التنظيم الشعبي الناصري​"، في بيان، أن العشرات من أبناء مدينة صيدا، نفذوا مساء اليوم تحت شعار "مش بس جيابنا فاضية.. طناجرنا كمان فاضية"، "مظاهرة شعبية غاضبة، رفضا لسياسات ​الحكومة اللبنانية​ الفاسدة التي أفرغت الجيوب، وجوعت وأفقرت الشعب الذي لم يعد قادرا على تأمين قوته اليومي وأبسط متطلبات العيش الكريم".

وأشار إلى أن المظاهرة انطلقت من ساحة الشهداء في صيدا، وجالت شوارع المدينة مرورا بساحة القدس وصولا إلى ساحة النجمة حيث جابت السوق التجاري، وذلك "رفضا للسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي أوصلت لبنان إلى مرحلة الإفلاس وأوصلت ​الشعب اللبناني​ إلى ​الفقر​ والجوع".

وذكر أن المتظاهرين هتفوا "منددين بالوضع المزري، ومطالبين بوضع حد لممارسات أصحاب السلطة السياسية التي تقف مكتوفة الأيدي، محصنة بالأموال التي نهبتها وخزنتها على مدى عقود من الزمن من خيرات وأرزاق الشعب اللبناني".

وختم بالقول ان " هذه التظاهرة تأتي ضمن سلسلة التحركات التي تنفذ في مختلف المناطق اللبنانية. وتدعو هذه التحركات كل اللبنانيين للنزول إلى الشارع وللتعبير عن الوجع والغضب ورفض بقاء هذه السلطة السياسية الفاسدة".