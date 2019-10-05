اللقيس جال على مزارعي التفاح في البقاع الغربي: يوم التفاح خطوة لإعادة العز لصاحبه

جال وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ على ​مزارعي التفاح​ في ​منطقة البقاع​ الغربي، وذلك ضمن فعاليات "يوم التفاح اللبناني"، الذي نظمته ​وزارة الزراعة​ بالتعاون مع ​وزارة الخارجية​، برعاية رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، وبالاشتراك مع ​التعاونيات​ الزراعية والبلديات والجمعيات و​المزارعين​ في كل المناطق، تحت عنوان "تفاح بلادك إلك ولولادك".

وعقد اللقيس لهذه الغاية، لقاء مع مزارعي التفاح في بلدة ​خربة قنافار​، حضره النائب هنري شديد، رئيس البلدية طوني شديد وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير، وحشد من الأهالي. وأشار الى "إن الجولة تهدف إلى الإضاءة على نوع التفاح اللبناني المتفرد بنوعيته وجماليته، التي تضاهي نوعية وجمال التفاح العالمي،ومن واجبنا أن نتلقف هذه الهدية الربانية"، مؤكدا أن "الهدف تسويق الإنتاج اللبناني، وحض اللبنانيين على شراء المنتجات اللبنانية، هو تثبيت اللبنانيين في أرضهم، والحد من ​الهجرة​، وتشكيل فرصة جدية للمزارعين لتسويق منتجاتهم".

وإذ اعتبر أن "هموم المنطقة مشتركة"، أسف ل"تقصير ​الدولة​ حيال هذه المنطقة"، مؤكدا للمزارعين "توفر ​الأدوية​ الزراعية في جميع مراكز ومصالح انتشار وزارة الزراعة، وعلى المزارعين التوجه إلى تلك المراكز والمصالح لاستلام حاجاتهم من الأدوية الزراعية المطلوبة".

وشدد اللقيس في ما يخص مياه نبع الخريزات، "ان طالما أن الدراسة أوشكت على الانتهاء، فإننا حاضرون لتلبيتها خدمة للمنطقة ومزارعيها"، واعدا ب"استحداث مركز زراعي قريبا في المنطقة، للاستفادة منه، وللاهتمام في المنطقة"، مشيرا إلى أن "مهندسي الوزارة والإرشاد الزراعي، جاهزون للتحرك"، رافضا "أي شكوى من المزارعين، فنحن نحب العمل لانتفاء الشكاوى والاهتمام بالمنطقة". كاشفا "إننا في الوزارة سنتبنى مقررات الندوة الزراعية، التي حصلت في السراي، بالتعاون مع ​البنك الدولي​ والفاو، حيث أنها بمثابة خطة استراتيجية مستقبلية لوزارة الزراعة 2021 و 2025، وسنبني عليها، ولديها مقومات النجاح، وسندعمها".

ووجه التحية "للمزارعين على نضالهم وبقائهم في أرضهم، رغم الظروف الاقتصادية الراهنة، فالتفاح زراعة واعدة وتغطي معظم الأراضي اللبنانية، وتحظى بعناية خاصة من رئيس الجمهورية اللبنانية، ومتابعة وزارة الزراعة، هي متابعة جدية، وأملنا كبير لتسويق إنتاجنا من التفاح إلى الأسواق الخارجية، ومنافستها نوعا"، مشيرا إلى أن "أبواب وزارة الزراعة مفتوحة، لأي نقاش مع المزارعين، لتثبيتهم في أرضهم، أما الرسوم الضاغطة على المصدرين، فهي قيد النقاش والمعالجة، وكانت اللجنة اللبنانية ـ السورية مجتمعة في زحلة، والأسبوع المقبل، ستحضر اللجنة الأردنية إلى لبنان وسنجتمع معهم، فالأمور ليست متروكة والحل قريب، فهناك إصرار لبناني على المتابعة وإيجاد الحلول، وسنصل إليه قريبا"، مطالبا ب"حلحلة موضوع استيراد بذار البطاطا بالليرة اللبنانية".

وختم اللقيس بالاشارة الى ان "يصدّر لبنان 90 ألف طن من التفاح، من أصل إنتاج يزيد عن 300 ألف طن، ويوم التفاح اللبناني، خطوة لإعادة العز لصاحبه، بعد الخسائر الكبيرة التي ألمت بمزارعي التفاح، مع تراجع التصدير بشكل كبير، لا سيما بعد الأزمة السورية، وها هي بارقة أمل جديدة تلوح في الأفق، مع تخصيص يوم للتفاح اللبناني".