الجبوري: مساعد قاسم سليماني يقود "قناصة المتظاهرين" في العراق

لفت النائب في البرلمان ​العراق​ي أحمد الجبوري الى أن "هناك غرفة عمليات يقودها مساعد ​قاسم سليماني​، ويدعى حاج حامد ويتبعه القناصون الذين يستهدفون المتظاهرين، ويأتمرون بأمره بهدف قتل المحتجين السلميين"، مشيرًا الى أن "جموع المتظاهرين بدأت تتحرك باتجاه ساحات التحرير والأندلس والطيران وستكون التظاهرات أكبر وأقوى من ذي قبل، بسبب ما قامت به ​الحكومة​ من قمع وقتل للمتظاهرين عن طريق القناصة، الذين كانوا في أعلى البنايات قرب أماكن التظاهرات".

وأوضح الجبوري أن "الوضع الحالي في العراق بائس وجلسة البرلمان لم يحضر بها سوى 60 نائبا"، معتبرًا أن "لقاء رئيس ​البرلمان العراقي​ مع قادة التظاهرات مسرحية يعد لها، حيث جلس رئيس البرلمان العراقي ​محمد الحلبوسي​ مع بعض ​الشباب​ من المتظاهرين، وسيخرج أحد هؤلاء الشباب ببيان باعتباره يمثل المتظاهرين، ولكن هي مسرحية وكذبة يُعد لها لأن المتظاهرين رفعوا شعار لا تفاوض مع حكومة المنطقة الخضراء".

وتشهد العاصمة ​بغداد​ ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات و​مكافحة الفساد​.

