الرئاسة المصرية: نتطلع إلى قيام واشنطن بدور فعال بشأن مفاوضات سد النهضة

أكّدت ​الرئاسة المصرية​ أنها "ترحب بتصريحات ​البيت الأبيض​ بشأن مفاوضات ​سد النهضة​"، مشيرة الى "أننا نتطلع إلى قيام ​واشنطن​ بدور فعال بشأن مفاوضات هذا السد". وشددت على أن "هناك حاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز تعثر مفاوضات السد". ولفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى "أنني تابعت نتائج محادثات سد النهضة والدولة المصرية ملتزمة بحماية حقوقها المائية"، مشددًا على "أننا مستمرون باتخاذ ما يلزم سياسيا لحماية حقوقنا المائية".



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