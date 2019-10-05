وزير الخارجية الاسرائيلي يطرح مبادرة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "وزير الخارجية الاسرائيلي ​يسرائيل كاتس​ طرح مبادرة لتطبيع العلاقات مع ​دول الخليج​"، موضحة أن "كاتس طرح المبادرة على ممثلي دول خليجية خلال وجوده في ​نيويورك​".

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