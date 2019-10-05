وفاة طفل داخل زنزانة في بريطانيا.. والشرطة تفتح تحقيق

في الساعات الأولى من يوم الجمعة 27 سبتمبر الماضي، دخلت إحدى السجينات في بريطانيا، في مرحلة المخاض وهي داخل زنزانتها في سجن الإناث الواقع في ضواحي آشفورد في مقاطعة ميدلسكس جنوب غربي إنجلترا.
وبعد أن ولدت السجينة طفلها داخل زنزانتها بأحد أكبر سجون النساء في أوروبا، لم تجد من يساعدها على إنقاذ رضيعها الذي كان ضحية إهمال المسؤولين عن السجن، بحسب "سكاي نيوز".
وتبحث الشرطة البريطانية في الأمر، حيث كانت المرأة وحدها في زنزانتها عندما أنجبت الرضيع، ولم تكن هناك استجابة من السجانين للحالة التي كانت تمر بها السجينة.
وأكدت مديرة السجن، فيكي روبنسون، أن طفلا مات في السجن، وأن المسؤولين في السجن قدموا الدعم للأم المكلومة، مضيفة أن المسؤولين يقومون بتحقيق كامل بشأن الحادثة.
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