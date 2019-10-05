شكرا لقرائتكم خبر عن آخر خدمة قطر علقة.. لاعب رياضى أفنى عمره بالدوحة وسرقوه وطروده بعد تقاعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تقرير جديد، أعدته مؤسسة "ماعت" يفضح النظام القطرى، وانتهاكاته الأخيرة فى بطولة ألعاب القوى، والتى اشتكى منها العديد من المشاركين، وفضحوا عملية التنظيم التى تمت فيها، والتى كان آخرها ما كشفه اللاعب سليمان حامد، عن هذه البطولة.

وكشف التقرير، شهادة اللاعب سليمان حامد، وما فعله النظام القطرى، بعد كبر سنه وألقوا به خارج البلاد، وسرقوا حقوقه كاملا، دون الحصول على حقوقه، واستغلاله طوال السنوات الماضية، كاشفا أن النظام القطرى سرق شبابه، ثم رموه خارج البلاد بعد كبر سنه، دول حصوله على الحقوق، رغم أنه رفع علم قطر فى العديد من البطولات السابقة، إلا أن ممارسات وانتهاكات النظام القطرى لم تتوقف ضده.

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وقامت الدوحة بتزوير جواز سفر اللاعب، حيث تقول الوثيقة إنه مولود في قطر، رغم أنه من مواليد السودان ، مشيرا إلى أنه بعد أن رفع علم قطر فى المنافسات الدولية وكان سببا فى تتويجها بجوائز عدة، فوجئ بسحب الجنسية القطرية منه بعد أن تعدى عمره 32 عاما، وذلك في مخالفة لاتفاق الحصول على الجنسية.