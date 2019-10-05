في حال انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوربي.. ميسي مهدد بعدم دخول إنجلترا

أشارت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، اليوم السبت، إلى إمكانية منع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من دخول إنجلترا في الفترة القادمة، وذلك في حال انفصال المملكة المتحدة، بشكل رسمي عن الاتحاد الأوربي.

وأضافت الصحيفة ذاتها، ووفقا لتصريحات قضائية، فإنه سيتم منع مواطني الاتحاد الأوربي، الصادرة في حقهم عقوبة بالحبس حتى وإن كانت مؤجلة أو ملغية، من دخول إنجلترا.

وكان لاعب برشلونة الإسباني، عُوقب بالحبس لمدة تفوق 20 شهرا، مع وقف التنفيذ، بسبب اتهامات بالتهرب الضريبي، واستخدام النفوذ لتهريب الأموال خارج إسبانيا.

وفي حال تم فعليا انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوربي، فلن يكون ميسي اللاعب الوحيد الذي سيُمنع من دخول إنجلترا، حيث يوجد مجموعة من اللاعبين لديهم قضايا مشابهة في الفترة الماضية، ينشطون في أقوى البطولات الأوربية.