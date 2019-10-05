الفاتيكان.. بوريطة يُسلم البابا رسالة الملك محمد السادس

استقبل البابا فرانسيس ، اليوم السبت بالفاتيكان، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الذي سلم لقداسته رسالة خطية من الملك محمد السادس.

و حضر هذا الاستقبال، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وسفيرة الملك لدى الفاتيكان رجاء ناجي.