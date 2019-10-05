في اليوم العالمي للمدرس.. حفل تكريمي للأساتذة المعتقلين في ملف حراك الريف

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي المدرس، الذي يخلد في 5 أكتوبر من كل سنة، نظمت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، بعد ظهر يوم السبت، حفل تكريمي للأساتذة المعتقلين على خلفية حراك الريف.
الحفل الذي احتضنه المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، عرف حضور أسر الأساتذة المعتقلون على خلفية ملف حراك الريف، وهم محمد جلول المحكوم بـ10 سنوات د سجن نافذا، ومحمد المجاوي المدان بـ5 سنوات سجنا نافذا، والحمديوي المحكوم بـ3 سنوات سجنا نافذا.
وعرف الحفل التكريمي إلقاء كلمات باسم أسر المعتقلين، بالإضافة إلى كلماء عدة هيئات حقوقية وجمعوية ونقابية، وتميز الحفل أيضا بتكريم الأسر.
وينتظر أن تنظم النقابة التعليمية المذكورة، غدا الأحد، مسيرة وطنية مسيرة وطنية تنطلق من باب الأحد في اتجاه وزارة التربية التربية الوطنية بباب الرواح، ومرورا من شارع محمد الخامس، حيث يوجد مقر البرلمان.
وقالت النقابة إن مسيرتها الوطنية تأتي احتجاجا على ما آل إليه وضع التعليم بالبلد، وترسيخا لتقليد الاحتفاء باليوم العالمي للمدرس.
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