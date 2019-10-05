كوريا الشمالية تعلن فشل المباحثات مع الولايات المتحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت كوريا الشماليّة، السبت، فشل مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأميركيّة حول البرنامج النووي.

ولم تدم المفاوضات طويلا، إذ بدأت في وقت سابق السبت، في العاصمة السويديّة، ستكهولم، بعد توقف طال لأشهرٍ.

وحمّل موفد كوريا الشماليّة، كيم ميونغ جيل، الولايات المتحدة مسؤوليّة إفشال المفاوضات، وقال أمام سفارة بلاده إنّ "المفاوضات لم ترضِ توقعاتنا، وفشلت في نهاية المطاف. إن فشل المفاوضات التي لم تحرز أي تقدم سببه فقط الولايات المتحدة التي لم تتراجع عن موقفها المعتاد".

وفي وقت سابق السبت، قال وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، الذي يتواجد في اليونان في المحطة الأخيرة من جولة أوروبية، إنه لا يزال من المبكر للغاية معرفة ما إذا كانت المحادثات الدائرة في ستوكهولم اليوم السبت ستحرز تقدمًا لكنه كان يأمل في ذلك.

وقال "لقد أعددنا قائمة من الأفكار".

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ووصل وفد كوريا الشمالية إلى ستوكهولم، يوم الخميس، لإجراء محادثات على مستوى فرق العمل بشأن نزع الأسلحة النووية.

وقالت كوريا الشمالية، يوم الأربعاء، إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ باليستي من غواصةـ وكان ذلك الاختبار الأكثر استفزازًا من كوريا الشمالية منذ استئنافها الحوار مع الولايات المتحدة في 2018.

واستأنفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية بعد انهيار القمة الثانية بين الرئيس دونالد ترامب وكيم جونغ أون في شباط/ فبراير الماضي.

وسقطت أجزاء من صاروخ باليستي أطلقته كوريا من تحت الماء، الأربعاء، داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وتحظر قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي على بيونغيانغ استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.