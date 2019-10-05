ريال مدريد يُسقط غرناطة برباعية مقابل هدفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق فريق ريال مدريد الخسارة بضيفه غرناطة برباعية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز رباعية ريال مدريد كل من اللاعبين كريم بنزيمة، إيدين هازارد، لوكا مودريتش وخاميس رودريغيز، وفي المقابل سجل هدفي غرناطة كل من اللاعبين داروين ماتشيز ودومينغوس دوارتي.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 18 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد غرناطة عند 14 نقطة وهو يحتل المركز الثاني.

مجريات المباراة:

كشّر ريال مدريد عن أنيابه مُبكرًا، حيث انطلق الويلزي غاريث بيل على الطرف الأيمن، وأرسل كرة عرضية لزميله كريم بنزيمة الذي سدد على يمين حارس غرناطة، وافتتح التسجيل للميرنغي في الدقيقة 2.

وتألق روي سيلفا حارس مرمى غرناطة، في التصدي لتسديدة من داني كارفاخال الظهير الأيسر لريال مدريد، في الدقيقة 10.

وكاد فالفيردي أن يُسجل الهدف الثاني لريال مدريد، حيث استقبل عرضية من الطرف الأيسر عبر زميله كريم بنزيمة، لكنه سدد بالرأس كرة ضعيفة، أمسك بها حارس غرناطة بسهولة في الدقيقة 16.

وواصل لاعبو ريال مدريد إهدار فرص خطرة للتسجيل، عبر سيرجيو راموس من ركلة حرة مباشرة، وتسديدة أخرى من داني كارفاخال الذي كان منفردًا بحارس غرناطة سيلفا.

وتلقى الميرنغي ضربة قوية بتعرض الألماني توني كروس لاعب خط الوسط لإصابة عضلية، ليستبدله المدير الفني زين الدين زيدان، بالكرواتي لوكا مودريتش في الدقيقة 34.

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ونجح البلجيكي إيدين هازارد في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد، وهدفه الرسمي الأول بقميص الميرنغي في الدقيقة 46، حيث استقبل تمريرة من فيدي فالفيردي في عمق دفاع غرناطة وسدد في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل ريال مدريد الضغط، حتى نجح البديل الكرواتي لوكا مودريتش في تسجيل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 61.

وقرر زيدان الدفع بإيسكو بدلا من هازارد، ثم أشرك خاميس رودريغيز بدلا من الويلزي غاريث بيل.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لغرناطة، في الدقيقة 66 بسبب تدخل الحارس الفرنسي ألفونس أريولا بخشونة على مهاجم الضيوف.

وانبرى لتنفيذ ركلة الجزاء داروين ماتشيس لاعب غرناطة، والذي سجلها بنجاح في الدقيقة 69، ليُقلص الفارق لفريقه.

وواصل غرناطة انتفاضته، حيث نجح دوارتي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77، حيث استقبل كرة عرضية من زميله فيكتور دياز ليُسكن الكرة بسهولة في شباك ريال مدريد.

وحرم روي سيلفا حارس مرمى غرناطة، كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 85، حيث تصدى ببراعة لتسديدة الفرنسي.

ونجح البديل خاميس رودريغيز الهدف الرابع لريال مدريد، حيث استغل تمريرة من زميله أودوريوزولا في منطقة الجزاء، وسدد على يسار حارس غرناطة، ليمنح فريقه انتصارا ثمينًا.