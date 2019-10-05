ليفربول يتخطى عقبة ليستر سيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق ليفربول عقبة ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا ليفربول كل من اللاعبين ساديو ماني وجيمس ميلنر، وفي المقابل سجل هدف ليستر سيتي اللاعب جيمس ماديسون.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 24 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري الإنجليزي، في حين تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة وهو يحتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

أول فرصة خطيرة في المباراة جاءت في الدقيقة 13، عندما قام أرنولد بمجهود فردي في الناحية اليمنى، ومرر نحو القائم البعيد إلى ميلنر الذي سدد فوق المرمى.

واستحوذ ليفربول على الكرة لكن بدون فاعلية تذكر أمام ليستر سيتي، واعتمد الفريقان على الكرات العرضية لتنفيذ الهجمات.

وظل الهدوء مسيطرًا حتى الدقيقة 34، عندما مرر أرنولد، الكرة أمام المرمى، وحاول فيرمينو استغلالها عند القائم البعيد دون فائدة.

وأنقذ حارس ليفربول، أدريان، مرماه من فرصة هدف محقق في الدقيقة 39، عندما تصدى لرأسية سويونكو، إثر عرضية من ركلة حرة نفذها ماديسون.

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وجاء هدف ليفربول في الدقيقة 40، بعدما تلقى ماني، الكرة من زميله جيمس ميلنر، وتخطى جوني إيفانز وكاجلار سويونكو، قبل أن يضع الكرة داخل الشباك بنجاح.

وكاد ساديو ماني أن يسجل هدفه الثاني في الدقيقة 44، عندما تلقى كرة من فيرمينو، وسدد نحو القائم البعيد لينقذ الحارس شمايكل، مرمى ليستر.

وتألق شمايكل في إنقاذ مرماه من فرصة لمحمد صلاح، إثر عرضية جديدة لأرنولد في الدقيقة 47.

وأثمر تبادل ناجح للكرة بين محمد صلاح وساديو ماني، إلى اقتراب الأخير من التسجيل، لكن محاولته ذهبت بجانب القائم القريب في الدقيقة 65.

وأوشك فيرمينو على تسجيل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 65، لكن محاولته مرت بجانب القائم البعيد، وتخلص فينالدوم من نديدي، قبل أن يسيطر الحارس شمايكل على تسديدته في الدقيقة 71.

وسجل ليستر سيتي هدف التعادل في الدقيقة 80، بعدما تلقى ماديسون كرة من زميله أيوزي بيريز، قبل أن يسددها داخل الشباك بنجاح.

وضغط ليفربول حتى تمكن من تحقيق مبتغاه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عبر ركلة جزاء نفذها ميلنر بنجاح، إثر مخالفة ضد ساديو ماني داخل المنطقة، لينتهي اللقاء بفوز الريدز 2-1.