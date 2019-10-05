شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مدير مكتب الشباب بالمهرة يناقش استعدادات الدوري التنشيطي والان مع التفاصيل

التقى مدير مكتب الشباب والرياضة بمديرية سيحوت محمد سعد بأعضاء الهيئات الإدارية لناديي الشباب والساحل.

وناقش اللقاء جملة القضايا وتوطيد علاقة الترابط والتعاون بين الناديين على قاعدة المنافسة الشريفة، وتطبيق لائحة الاتحاد في عملية انتقال اللاعبين.

وأكد مدير الشباب والرياضة بأن الناديين واجهة مديرية سيحوت الرياضية والشبابية .

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واتفق الجميع على الانتقال السلس للاعب موضوع الخلاف وفق اللائحة ورغبة اللاعب نفسه مع التفاهم على الأمور الأخرى، وحثّ مدير مكتب الشباب إدارة الناديين على التهيئة والاستعداد للدوري التنشيطي الذي سيقيمه اتحاد كرة القدم بالمحافظة بدعم من وكالة ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة.

وشكر الأستاذ محمد سعد مدير المكتب الإداريين على هذه البادرة الإيجابية، مؤكدا بأنه سيكون عونا للجميع في كل الأحوال.

من جانبهم أشاد رؤساء الأندية والأعضاء بهده الخطوة الإيجابية من مدير المكتب، مؤكدين تطبيق الناديين لشعار ( رياضية واجتماعية وثقافية) ويجب أن يكون لها دور في المجتمع ، كما عبروا عن شكرهم للمدير العام للمديرية الشيخ محمد علي سعيد الزويدي على مواقفه الدائمة والداعمة للأندية والشباب في مختلف المجالات، واتفق المجتمعون على جملة من النقاط الهامة التي تخدم الجانب الرياضي والشبابي في المديرية.