شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختفائها عدة أيام.. قوات التحالف البحرية تعثر على السفينة المفقودة بالمهرة والان مع التفاصيل

عثرت القوات البحرية للتحالف على سفينة ركاب (عبري) على متنها 60 مسافرا يمنيا، بالإضافة لطاقمها المكون من خمسة بحارة من جزيرة سقطرى بعد اختفائها في عرض البحر الأربعاء الماضي، اثناء توجهها من سواحل المهرة باتجاه سقطرى قبل ان يتعرض محركها لخلل فني.

باشرت قوات التحالف البحرية بعملية البحث والانقاذ بواسطة احد زوارقها البحرية وبعد 18 ساعة من البحث تم العثور عليها وسحبها بعد الاطمئنان على جميع ركابها وطاقمها الى ميناء نشطون.

وفور وصول السفينة يوم امس بدأ الفريق الطبي للمستشفى الميداني التابع لقوات التحالف المشتركة وكذلك مستشفى الغيضة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لركاب السفينة وطاقمها نتيجة الاعياء الشديد ونقص الماء والغذاء.

