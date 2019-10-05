شكرا لقرائتكم خبر عن “ماعت“ تعد تقريرا مصورا عن بطش النطام القطري ببطل ألعاب القوى سليمان حامد والان مع التفاصيل

نشرت مؤسسة "ماعت جروب"، تقريرا مصورا يكشف مأساة بطل ألعاب القوى سليمان حامد، الذي قضى حياته طوال السنوات الماضية في قطر.

ويظهر الفيديو تخلي الدوحة عن بطل ألعاب القوى وقيامها بطرده بعد تقاعده، بالإضافة إلى الانتهاكات والقمع الذي تعرض لها على يد النظام القطري الحاكم.

Advertisements

وأظهر التقرير أنه رغم حصول اللاعب سليمان حامد، على الجنسية القطرية، لكن الدوحة قامت بتزوير جواز سفر اللاعب، حيث تقول الوثيقة إنه مولود في قطر- رغم أنه من مواليد السودان- ورغم أنه رفع علم قطر في المنافسات الدولية وكان سببا في تتويجها بجوائز عدة، فقد فوجئ بسحب الجنسية القطرية منه بعد أن تعدى عمره 32 عاما.

وذلك يأتي في مخالفة لاتفاق الحصول على الجنسية، والتخلي عنه وعدم حصول على حقوق المادية والمعنوية، بل وصل الأمر إلى طرده خارج قطر.



