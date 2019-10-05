شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. تعرف أزمات قطر في التجهيز لمونديال 2022 والان مع التفاصيل
يواجه النظام القطري أزمة كبيرة فى التجهيزات الخاصة بمونديال 2022 الذي حصلت الدوحة على حق تنظيمه في صفقة تدور حولها العديد من الشبهات، فيما أكدت تقارير صحفية، أن قطر دفعت مبالغ مالية طائلة من أجل استرضاء العالم، لتنظيم أكبر حدث رياضى وهو كأس العالم.
وأستعرض تقرير لقناة قطر مباشر، أهم الأزمات التي تعانيها قطر في طريق التحضير والإستعداد للمونديال القادم، أبرزها أزمات تخص الطبيعية المناخية فى قطر، وارتفاع الحرارة والرطوبة، وهو ما يتسبب فى عجز تنظيم البطولة .
إلى جانب أزمة بيئية تتمثل بتركيب مكيفات ضخمة فى الملاعب، وهذا الأمر حذر منه الكثير المختصين أن التكييفات حول الملاعب، ويزيد من الأمور السلبية فى البيئة، وهو ما يضر بصحة رواد المونديال.
ولاتزال قطر تحاول إسترضاء الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل إعطائها فرصة لإستكمال تجهيز الملاعب الخاصة بالمونديال خاصة بعد الفشل الذريع الذي رافق تنظيمها لبطولة العالم لألعاب القوى .
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