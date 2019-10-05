شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تستغل مناجم البوكسيت في سوريا لإنعاش صناعة الألمنيوم والان مع التفاصيل

كشف تقرير إخباري لإذاعة إيرانية معارضة، عن إستغلال النظام الإيراني لمناجم البوكسيت من أجل إنعاش صناعة الألمنيوم في البلاد .

وقال التقرير المنشور على موقع إذاعة ”زمانه“ المعارضة أن الشركات الإيرانية تتهافت على سوريا للاستثمار في قطاع مناجم "البوكسيت" الداخل في صناعات الألمنيوم، لتعويض نقص هذا المعدن في سوق صناعة الألمنيوم لديها، وذلك استمرارًا لاستغلال النظام الإيراني الأزمة السورية لمصالحه السياسية والاقتصادية.

ولفت إلى أن إيران تواجه أزمة في صناعات الألمنيوم نتيجة نقص معدن ”البوكسيت“ والذي يُصنع منه الألمنيوم، حيث تعمل عدد من الشركات الإيرانية بتوجيه من طهران للاستثمار في مناجم هذا المعدن في سوريا.

وأشار التقرير بحسب موقع "إرم نيوز" إلى تصريحات عضو هيئة نقابة صناعات الألمنيوم في إيران، آريا صادق نيت، الذي قال "إننا نواجه أزمة في صناعات الألمنيوم بسبب نقص البوكسيت، فيما تُعد مناجم البوكسيت في سوريا فرصة مناسبة للاستثمار في هذا القطاع" .

أضاف "أن إيران تعمل على إنتاج مليون ونصف المليون طن من الألمنيوم حتى عام 2025، حيث يلزم هذه الكمية من الإنتاج ستة ملايين من معدن البوكسيت ؛ الأمر الذي استدعى بحث طهران عن أرضية جديدة لتوفير حاجتها من هذا المعدن" .

Advertisements

ويرى صادق نيت، في حديثه لوكالة ”ايلنا“ المحلية، أنه يجب التخطيط بشكل مناسب لإعداد عناصر برنامج استثمارات إيران في قطاع البوكسيت في سوريا، وأهمها تحديد مواقع المناجم ودراسة تكلفة النقل؛ كي لا يتكرر سيناريو فشل استثماراتنا في هذا القطاع مثلما حدث في غينيا .

وكان شكوري أعلن خلال لقائه وزير النفط السوري، علي سليمان، خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، عن تطلع بلاده لفتح استثمارات في قطاع المناجم في سوريا، منها مناجم ”البوكسيت“، فيما رحب وزير النفط السوري بدخول طهران في مجال المعادن في بلاده.

وعلق التقرير على تطلعات إيران للاستثمار في قطاع المعادن في سوريا، قائلًا: ”يبدو أن إيران تعمل من خلال استغلال فرص الاستثمار في سوريا، على تعويض جزء من الخسائر التي تتكبدها نتيجة العقوبات الأمريكية، عبر دخل مشاريع هذه الاستثمارات“.

ومنذ اندلاع الأزمة السياسية في سوريا في عام 2011، يستغل النظام الإيراني الأزمة لمصالح سياسية واقتصادية، الأمر الذي حذر منه نشطاء سوريون واعتبروه تكالبًا من نظام طهران على مقدرات وطنهم.