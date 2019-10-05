أمين عام تجمع القوى العراقية للإنقاذ: الانتفاضة ضد إيران لإعادة السيادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال عبدالرزاق رحيم الشمري، أمين عام تجمع القوى العراقية للإنقاذ ورفض التوسع الإيراني إن العراق يمر بأزمات عاصفة منذ عام 2003 حتى الآن.
وأضاف الشمري أن العراق فقد سيادته بعد هيمنة إيران على جميع مفاصل الحياة، وبدى ذلك جليا أثناء زيارة وزير الداخلية الإيراني لبغداد دون علم الحكومة العراقية في الوقت الذي ينتفض فيه الشارع العراقي ضد إيران من أجل إعادة السيادة والكرامة والحل يكمن في عودة العراق إلى حضنه العربي.
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