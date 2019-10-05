القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تُعَد فطيرة الموز بالشوكولاتة من الفطائر الغربية التي لها طرق مختلفة لإعدادها، وتتميز بالمذاق اللذيذ الذي يحبه الأطفال والكبار، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل فطيرة الموز بالشوكولاتة، وفطيرة الموز والشوكولاتة للشيف سالي فؤاد.

طريقة عمل فطيرة الموز بالشوكولاتة:

المقادير: كوب وربع من الدقيق.

ربع كوب من الكاكاو البودرة.

رشة ملح.

7 ملاعق من الزبدة.

4 حبات من الموز المقطع.

نصف كوب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل البودرة.

كوب من الشوكولاتة الداكنة المقطعة.

ثلث كوب من كريمة الخفق. طريقة التحضير: في وعاء يتم وضع الدقيق والكاكاو والملح والزبدة، ويتم تقليب المكونات حتى تمتزج.

يضاف الماء البارد بالتدريج مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

يتم تشكيل العجينة على هيئة كرة وتغلف بكيس من البلاستيك، ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبا.

تفرد في صينية وتوضع في فرن متوسط الحرارة لمدة ثلث ساعة تقريبا حتى تنضج الفطيرة.

نضع قدرا على النار به السكر، ويقلب حتى نحصل على الكراميل.

نضيف إليه الكريمة مع التقليب حتى تمتزج المكونات.

نضع القرفة والقرنفل والشوكولاتة الداكنة مع التقليب حتى تمتزج المكونات.

نحضر الفطيرة ويفرد عليها الموز، ويصب عليها خليط الشوكولاتة.

تقدم الفطيرة بالهناء والشفاء. فطيرة محشية بالموز والشوكولاتة للشيف سالي فؤاد:



المقادير: نصف كيلو من الدقيق الأبيض المخلوط بالدقيق الأسمر.

نصف كوب من بذور الكتان غير المطحونة.

نصف كوب من دقيق الشوفان المطحون.

ربع كوب من جنين القمح.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

3 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ماء دافئ للعجن.

ربع كوب من زيت الزيتون.

رشة الملح. مقادير الحشو: شوكولاتة قابلة للدهن.

موز مقطع.

سكر بودرة للوجه.

بيضة. طريقة التحضير: في وعاء يتم خلط الدقيق مع الخميرة والسكر.

تعجن المكونات بالماء الدافئ وتترك لمدة ساعة حتى ترتاح العجينة.

يضاف إليها الزيت ودقيق الشوفان وجنين القمح.

نضيف اللبن البودرة وبذور الكتان، وتعجن المكونات مع بعضها مرة أخرى.

تترك العجينة حتى تتخمر لمدة ساعة تقريبا.

نفرد العجينة وندهنها بالشوكولاتة ونضع الموز عليها.

تلف العجينة على المكونات على شكل رول.

تدهن العجينة بالبيض المخفوق ونضعها في صينية بالفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج.

تزين بالسكر البودرة، وتقدم بالهناء والشفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل فطيرة الموز بالشوكولاتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.