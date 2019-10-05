الجيش الليبي يدمر منظومة تسيير "الدرونز" التركية بمصراتة

تركيا ترسل طائرات مسيرة إلى المليشيات الإرهابية في ليبيا

أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، استهداف وتدمير منظومة تسيير وتوجيه الطيران التركي المسير في مدينة مصراتة غربي ليبيا.



وأوضح المركز الإعلامي لعمليات الجيش الليبي في بيان له، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أن القوات الجوية تواصل استهداف المليشيات وتجمعاتهم في أنحاء ليبيا كافة.

وأكد البيان أن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي استهدف ودمر في ضربة مباشرة منظومة تسيير وتوجيه الطيران التركي المسير -متنقلة- في الكلية الجوية بمصراتة.





وأكد المركز الإعلامي أن الوحدات العسكرية بالجيش الليبي كبدت المليشيات، اليوم السبت، خسائر فادحة خاصة مليشيا الدعم المركزي "بوسليم" بقيادة المطلوب للقضاء غنيوة الككلي.

وقال المركز في بيانه: "ما تكبدته مليشيا المجرم غنيوة الككلي من خسائر في صفوفها كبير جدا، إلى درجة أن المحور استلمته مليشيات مصراتة والزاوية ولم يعد له (غنيوة) أي وجود في محور الخلاطات (شرقي العاصمة طرابلس)، وسيكون مصيرهم نفس مصير من سبقهم".

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من جانبها، كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أن الوحدات العسكرية تتقدم في عدد من محاور العاصمة، بعد اشتباكات عنيفة خاضتها صباح السبت.

كما قصف سلاح الجو بالجيش الليبي موقعا تابعا للمليشيات الموالية لحكومة الوفاق بمعسكر حمزة في طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس.

وتُبسط وحدات الجيش الليبي السيطرة على مواقع جديدة ومتقدمة بمحاور العاصمة، كما قامت الوحدات بغنم عدد من الآليات والأسلحة والذخائر، وأسر عددا من عناصر المليشيات وفقا لشعبة الإعلام الحربي.

وفي وقت سابق استهدف طيران سلاح الجو الليبي مخازن الطيران التركي المسير في كل من قاعدتي معيتيقة ومصراتة العسكريتين، ودمرت الضربة الأهداف المعادية بنسبة 100%، وفقا للمتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري.

كما سبق وأعلن الجيش الليبي إسقاط أكثر من ٢٥ طائرة تركية تابعة للمليشيات منذ انطلاق عملية "طوفان الكرامة"، لتطهير العاصمة من الإرهاب والمليشيات 4 أبريل/نيسان الماضي.