مصر ترحب بدعم واشنطن مفاوضات سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت مصر، السبت، بتصريحات البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة، والذي تضمن دعم الولايات المتحدة لمصر والسودان وإثيوبيا في السعي للتوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن "مصر ترحب بمطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل لاتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء، ويحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل".

وأضاف راضي أن مصر تتطلع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال خاصة في ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود بعد مرور أكثر من أربع سنوات من المفاوضات المباشرة منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في 2015.

وتابع أن عدم تحقيق المفاوضات أي تقدم ملموس يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يقوم على احترام مبادئ القانون الدولي الحاكمة لإدارة واستخدام الأنهار الدولية، والتي تتيح للدول الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن القاهرة تذكر بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من انفتاح مصر على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب.