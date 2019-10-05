النجف العراقية تعلن رفع حظر التجوال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني في محافظة النجف العراقية، السبت، بأن القوات الأمنية رفعت حظر التجوال في المحافظة.



ونقلت مواقع محلية عراقية عن المصدر الأمني قوله إن "القوات الأمنية المنتشرة في عموم النجف رفعت الحظر عن حركة سير المركبات بأنواعها".

يشار إلى أن القوات الأمنية فرضت في وقت سابق حظرا للتجوال في جميع مناطق النجف.

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والأربعاء الماضي، فرضت السلطات العراقية حظرا للتجوال في 6 مدن هي: النجف وبابل والناصرية والعمارة والحلة وذي قار، وذلك بعد احتجاجات كبيرة شهدتها تلك المحافظات.

وكانت احتجاجات واسعة اندلعت، الثلاثاء الماضي، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، أسفرت حتى الآن عن مقتل 105 وإصابة المئات، حسب إحصاءات غير رسمية.

وطالب المحتجون بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.