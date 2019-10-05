الان تتابع مصر تؤكد حقوق قبرص وسيادتها على مواردها فى منطقة شرق المتوسط والان مع التفاصيل
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أكدت الخارجية المصرية حق قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط في إطار ما يقضي به القانون الدولي.
وحذرت في بيان صحفي، من مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط.
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