مصر تؤكد حقوق قبرص وسيادتها على مواردها فى منطقة شرق المتوسط

أكدت الخارجية المصرية حق قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط في إطار ما يقضي به القانون الدولي.

وحذرت في بيان صحفي، من مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط.