اخبار العالم

مصر تؤكد حقوق قبرص وسيادتها على مواردها فى منطقة شرق المتوسط

0 نشر
Shareef 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع مصر تؤكد حقوق قبرص وسيادتها على مواردها فى منطقة شرق المتوسط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:07 م, 5 أكتوبر 2019 م

التعليقات: 0

أكدت الخارجية المصرية حق قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط في إطار ما يقضي به القانون الدولي.

وحذرت في بيان صحفي، من مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تؤكد حقوق قبرص وسيادتها على مواردها فى منطقة شرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا