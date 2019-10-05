اخبار العالم

البرهان وحمدوك يتوجهان إلى السعودية غداً

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

السبت 5 أكتوبر 2019

حمدوك

حمدوك

البرهان وحمدوك يتوجهان إلى السعودية غداً

كتب

متابعات_الخليج 365

يتوجه غداً "الأحد" رئيس مجلس  السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول الركن، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى المملكة العربية ، ثم بعد غد الاثنين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

Advertisements

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، لـ"السودان نيوز" أن الزيارة تتناول العلاقات بين السودان والسعودية والإمارات وسبل تطويرها بعد التغيير الكبير الذي حدث في البلاد.

 

وأضاف صالح أن رئيس الوزراء تلقى دعوة رسمية من الدولتين عقب أدائه القسم مباشرة في أغسطس الماضي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان وحمدوك يتوجهان إلى السعودية غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا