مقتل شخص برصاص الأمن خلال تظاهرة غاضبة جنوب غرب إيران

السبت 5 أكتوبر 2019

تظاهرة غاضبة جنوب غرب إيران

كتب متابعات_الخليج 365

قتل متظاهر إيراني، مساء السبت، برصاص قوات الأمن خلال تفريقها تظاهرة غاضبة في محافظة جهار محال وبختياري جنوب غرب إيران .



وقال موقع "آوا تودي" الإيراني المعارض، إن متظاهرًا من أهالي مدينة "لردغان" التابعة للمحافظة قتل برصاص قوات الأمن عقب تجدد الاحتجاجات في المدينة .. مشيراً إلى أن القتيل يدعى "الشاب غريب موسوي (25 عامًا)" .

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وواجهت قوات الأمن الإحتجاجات في مدينة لردغان بالقوة والرصاص الحي ومسيل الدموع .

من جانبه، قال اقبال عباسي، حاكم محافظة جهار محال وبختياري، إن مقاطعة لردغان تشهد حالة من الاستقرار والهدوء، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات نفذتها ”مجموعة خارجة عن القانون“.

وأضاف لوسائل إعلام رسمية، إن ”قوات الأمن تمكنت من اعتقال قادة الاحتجاجات غير القانونية، وتبين أن أحد قادتها من أبناء الشخصيات المعادية للنظام الإيراني والثورة“، مؤكدًا أن ”الأمور طبيعية في لردغان جراء تعاون أهالي المدينة مع قوات الشرطة“.

وشهدت مدينة لردغان منذُ يوم أمس الجمعة، احتجاجات مناهضة لحكومة الرئيس حسن روحاني، بسبب تجاهل السلطات المختصة وقف ظاهرة تفشي مرض نقص المناعة البشرية ”الإيدز“.