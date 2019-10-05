مرشح رئاسي تونسي يرفض الدعاية الانتخابية بسبب سجن منافسه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - تونس

أحجم المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس قيس سعيد عن القيام بحملته الانتخابية لـ»دواع أخلاقية» في ظل استمرار إيقاف منافسه نبيل القروي.

وأوضح سعيد في بيان أمس، أنه لن يقوم بحملته الانتخابية «لدواع أخلاقية، وضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المترشحين».

Advertisements

وأشار المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري المتقاعد إلى أن قراره يأتي على الرغم «من إيمانه العميق بأن تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة لكلا المترشحين»، في إشارة إلى «قناة نسمة» الخاصة التي يعد القروي أحد مالكيها، بجانب الفوارق في الإمكانات المالية بين المرشحين، ودعا في بيانه إلى «ضرورة الابتعاد عن المحاولات اليائسة لضرب سير العملية الانتخابية».

وتواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس وضعا مربكا ومعقدا بسبب إيقاف المرشح الرئاسي رجل الأعمال وقطب الإعلام والإشهار، نبيل القروي منذ 23 أغسطس الماضي للتحقيق في تهم ترتبط بفساد مالي.

ونجح القروي، وهو رهن الإيقاف، في المرور إلى الدور الثاني مع المرشح المتصدر قيس سعيد ولكنه يواجه خطر الغياب عن الحملة الانتخابية التي بدأت منذ الخميس الماضي، وكذلك المناظرة التلفزيونية كما حدث في الدور الأول أيضا.

ورفض القضاء ثلاثة مطالب من محامي القروي للإفراج عنه حتى يشارك في الحملة الانتخابية للدور الثاني للرئاسية، وتتضارب مواقف رجال القانون في تونس بشأن مآل الانتخابات في حال استمر القروي في السجن، وفي حال جرى الطعن في نتائجها.