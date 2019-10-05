125 مرشحا يتنافسون على 20 مقعدا في برلمان الإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دبي

شهدت عملية التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي «البرلمان» في دولة الإمارات العربية المتحدة «إقبالا جيدا» أمس، وفق ما ذكره مسؤولو اللجنة الوطنية للانتخابات.

وانطلقت الانتخابات في 39 مركزا انتخابيا تغطي أنحاء البلاد، لاختيار 20 نائبا برلمانيا من بين 478 مرشحا من مختلف إمارات الدولة.

ويتنافس على مقاعد البرلمان 125 مرشحا في إمارة أبوظبي، و86 في دبي، و109 في الشارقة، و60 في رأس الخيمة، و53 في الفجيرة، و26 في عجمان، إضافة إلى 19 في أم القيوين.

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وتوافد الإماراتيون على لجان التصويت بداية من الساعة الـ8 صباحا بالتوقيت المحلي، وتسير عملية التصويت بسهولة، ودون أي ملاحظات.

وقال الناخب خالد الزعابي لوكالة الأنباء الألمانية إنه جاء مع أشقائه للتصويت في الانتخابات، ولم يستغرق الإدلاء بأصواتهم سوى 5 دقائق.

وأوضح أن مركز الاقتراع في مركز دبي التجاري العالمي يضم متطوعين يستقبلون الناخب ويشرحون له كيفية التصويت الالكتروني ويوجهونه لأجهزة التصويت «مما يجعل عملية الاقتراع سلسلة وتنتهي في دقائق».

وقالت الناخبة منى آل علي إنها توجهت لمركز التصويت بنادي الشطرنج في الشارقة بصحبة أبنائها من أجل الإدلاء بأصواتهم «تلبية لنداء الوطن، وتعزيز التجربة البرلمانية في الدولة».