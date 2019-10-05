خان ينقل قضية كشمير إلى الأمم المتحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ إسلام آباد
ذكر رئيس وزراء باكستان عمران خان أمس أن «أي شخص يعبر خط المراقبة من أزاد جامو وكشمير، الخاضع للسيطرة الباكستانية، لتقديم مساعدة إنسانية أو دعم في كفاح الكشميريين ضد العدوان سيخدم مصلحة الهند».
وشدد في رسالة نشرت على تويتر على أنه «يفهم آلام الكشميريين الذين يرون إخوانهم عبر الكفاح في خط المراقبة للتعامل مع حظر تجوال هندي غير إنساني مفروض عليهم منذ شهرين».
وتعهد عمران خان في رسالته بإثارة قضية كشمير أمام الأمم المتحدة.
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