342 سلة غذائية لإغاثة النازحين في حضرموت وصعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 42 سلة غذائية على المتضررين من السيول في تجمعات النازحين في الرقمة والجابية في محافظة حضرموت، استفاد منها 252 نازحا متضررا من السيول، كما وزع 300 سلة غذائية على النازحين من محافظة صعدة إلى محافظة الجوف، من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، استفاد منها 1,800 فرد.
ووزع 112 كرتونا من السلال الغذائية في مناطق جوليدي، مزخم، معطينه، نوصف، حصالنه، قيسو التابعة لمديرية قلنسية بمحافظة سقطرى، استفاد منها 516 فردا، وذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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