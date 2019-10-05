سيول اليمن تشرد 90 ألفا في أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك باتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات السيول التي اجتاحت محافظة لحج، مشددا على ضرورة أن تكون الأولوية الآن لعمليات الإنقاذ والإيواء وإعادة فتح الطرقات. وشدد الدكتور معين عبدالملك على أهمية حصر الأضرار وإيصال المعونات والمساعدات للمتضررين المستحقين فعليا، بالتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والمنظمات الأممية والدولية والإغاثية، لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لفتح الطرقات المقطوعة أو التي تعرضت للدمار نتيجة السيول، وكذا إزالة المخلفات الناتجة عنها.

من جهتها، أكدت منظمة الأمم المتحدة أن عدد المتضررين من الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في اليمن، خلال الأيام السبعة الأخيرة بلغ 90 ألف شخص، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. ونقلا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن الضرر أصاب الأحياء السكنية والمواقع المخصصة للنازحين والمزارع وخزانات المياه، وإن 70% من المتضررين بمحافظة حجة شمال غرب البلاد، وبحسب المصدر فإن الوكالات الإنسانية بصدد إعداد تقييم أكثر تفصيلا للوضع.

على صعيد آخر تسلم الجنرال الهندي المتقاعد أباهيجيت جوها مهامه كرئيس للجنة المراقبة الأممية في محافظة الحديدة غرب اليمن، وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في تغريدة على تويتر «يسرني أن أرحب بتسلم زميلي الجنرال الهندي المتقاعد «أباهيجيت جوها» مهامه كرئيس للجنة المراقبة الأممية في محافظة الحديدة غرب اليمن».

وأعلنت الأمم المتحدة اسم الجنرال «جوها» خلفا للجنرال الدنماركي «مايكل لوليسغارد»، كثالث مسؤول مكلف بقيادة الإشراف من الأمم المتحدة على اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

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وعاودت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران حشد قواتها صوب منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، فيما تمكنت قوات الجيش اليمني من إحباط محاولة تسلل جديدة نفذتها ميليشيات الحوثي صوب مواقعها في الجبلية جنوب التحيتا، بينما تعرضت منطقة الفازة الساحلية بالمديرية لقصف عنيف تزامنا مع قصف مكثف طال شمال وشرق الحديدة.

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