مركز الملك سلمان يعيد 143 صوماليا وينقل 10 يمنيين للعلاج في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نقل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 10 جرحى يمنيين ومرافقيهم إلى المملكة لتلقي العلاج على نفقته، ضمن مبادرة «استجابة» التي أطلقها المركز، إنفاذا للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعلاج جرحى الأحداث الأخيرة في كل من عدن وأبين في أغسطس الماضي، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية.

وثمن وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة جهود مركز الملك سلمان للإغاثة واهتمامه الكبير بالجرحى من خلال تقديم الدعم لعلاجهم في عدد من المستشفيات اليمنية الخاصة، وإجلاء الجرحى الذين يتطلب سفرهم للخارج لتلقي العلاج، مقدما شكره للمملكة ملكا وحكومة وشعبا لوقوفهم ودعمهم لكل الجرحى، ومساندتهم اليمن في مختلف الجوانب الخدمية.

وفي الإطار نفسه ساعد المركز 143 صوماليا، تقطعت بهم السبل في اليمن، على العودة إلى ديارهم، وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان في تصريح صحفي إن 46 رجلا و41 امرأة و26 فتى و30 فتاة استقلوا قاربا من عدن في 30 سبتمبر الماضي ووصلوا إلى ميناء بربرة في الصومال.

وأضاف ميلمان أن عملية الترحيل أصبحت ممكنة بفضل تمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتسهيل خروج العائدين من اليمن.

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من جهته قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش إن عدد اللاجئين في اليمن يبلغ حوالي 250 ألف شخص، موضحا أن أكثر من 90% منهم كانوا من الصومال.

صوماليون أعادتهم السعودية إلى ديارهم

ـ 1505 أشخاص

ـ 783 رجلا

ـ 722 امرأة