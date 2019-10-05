الطبش: زمن الهروب من العقاب انتهى والعدالة آتية لا محالة

أكّدت عضو "​كتلة المستقبل​" النائبة ​رولا الطبش جارودي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "بعد 20 عاما على جريمة اغتيال ​القضاة الأربعة​ في صيدا، الحكم يصدر باسم ​الشعب اللبناني​ ليؤكد أن زمن الهروب من العقاب انتهى والعدالة آتية لا محالة. عسى أن يكون القرار بداية لتسريع صدور الأحكام في القصايا العالقة منذ سنوات. الرحمة للشهداء والتضامن مع عائلاتهم".



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