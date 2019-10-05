حنكش يوزع التفاح أثناء إفتتاح مركز جديد للأشعة في مستشفى بحنس

دخل النائب ​الياس حنكش​، أثناء إفتتاح مركز جديد للأشعة في ​مستشفى بحنس​ برعاية وزير الصحة ​جميل جبق​، حاملاً صندوقة تفاح، وبدأ يوزع التفاح على الوزراء، النواب، المسؤولين والحضور، وذلك بمناسبة يوم التفاح اللبناني.

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