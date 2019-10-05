درويش بحث مع الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة مشاريع بيئية

عرض رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ مع وفد من ​الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة​ برئاسة الدكتور ​فؤاد خوري​ وضم الأعضاء: الدكتور المهندس عمر الحلبي، رياض نبهان، جورج حجيج وخليل عاصي، مواضع هامة في مضمار التنمية البشرية المستدامة، وكان على سلّم الأولويات العمل على أن تكون ​مستشفى تل شيحا​ نموذجاً يحتذى به في تعقيم ومعالجة المياه الداخلة والخارجة وتعقيم الهواء .

وتم خلال اللقاء بحث تفاصيل إقامة مركز للبحوث العلمية الإنتاجية للنباتات الطبية والعطرية واستخلاص المواد الأولية منها لصناعة الأدوية والعطور.

وأبدى سيادة المطران دعمه ورعايته للمشاريع التنموية المطروحة، واتفق المجتمعون على إبقاء الاجتماعات مفتوحة بغية الدخول في آليات التفاصيل التنفيذية العملية .