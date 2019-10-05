عرض رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش مع وفد من الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة برئاسة الدكتور فؤاد خوري وضم الأعضاء: الدكتور المهندس عمر الحلبي، رياض نبهان، جورج حجيج وخليل عاصي، مواضع هامة في مضمار التنمية البشرية المستدامة، وكان على سلّم الأولويات العمل على أن تكون مستشفى تل شيحا نموذجاً يحتذى به في تعقيم ومعالجة المياه الداخلة والخارجة وتعقيم الهواء .
وتم خلال اللقاء بحث تفاصيل إقامة مركز للبحوث العلمية الإنتاجية للنباتات الطبية والعطرية واستخلاص المواد الأولية منها لصناعة الأدوية والعطور.
وأبدى سيادة المطران دعمه ورعايته للمشاريع التنموية المطروحة، واتفق المجتمعون على إبقاء الاجتماعات مفتوحة بغية الدخول في آليات التفاصيل التنفيذية العملية .
كانت هذه تفاصيل خبر درويش بحث مع الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة مشاريع بيئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.