غطاس خوري: نأمل أن تكون زيارة الحريري للإمارات ناجحة سياسيا واقتصاديا

أكّد مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق غطاس خوري، في تصريح تلفزيوني، أن "زيارة الحريري الى الإمارات تعتبر مبادرة كريمة من محمد بن زايد وأصبحت زيارة رسمية"، مشيرًا الى أن "هناك دعوة من دولة الإمارات أن يحل الحريري ضيفًا عليها".
وكشف خوري عن "تباحث في الأمور المشتركة وتنمية العلاقات المشتركة بين لبنان والإمارات"، موضحًا أن "الزيارة ستساهم في تشجيع الإمارات في إعادة توظيف إماراتيين في لبنان والتوظيف الاقتصادي سيكون في كافة القطاعات".
ونوّه خوري بـ"أننا نأمل أن تكون الزيارة ناجحة سياسيًا واقتصاديًا"، مضيفًا: "في رأيي ما مر هو غيمة صيف ويجب إزالتها ويجب إعادة الإمارات دولة فاعلة في الاقتصاد اللبناني".
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