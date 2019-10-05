افادت معلومات صحافية أنه بعد تلويح اصحاب ​الشاحنات​ بالاضراب المفتوح وباقفال اوتستراد ​المتن​ مطلع الأسبوع المقبل، احتجاجاً على قرار وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ الأخير القاضي بوقف جميع الورش ومنعهم من نقل ناتج الورش، جرى التواصل بين عضو تكتل "​لبنان القوي​" ​ابراهيم كنعان​ ووزيرة الداخلية والبلديات، وبينه وبين اصحاب الشاحنات، حيث اتفق على عقد لقاء الإثنين المقبل في ​المجلس النيابي​، للبحث في الحلول الممكنة للمطالب المطروحة وتعليق الاضراب.

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كانت هذه تفاصيل خبر كنعان والحسن يتواصلان لمعالجة اضراب الشاحنات في المتن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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