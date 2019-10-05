قائد في الحرس الثوري: الأمن مستتب في جميع المعابر الحدودية للبلاد

أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في مقر "الامام علي" المركزي الأمني العميد غلام حسين غيب برور، أن "الأمن مستتب في جميع المعابر الحدودية للبلاد لتوجه الزوار للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين في العراق"، مشيرًا الى أن "كانت هنالك هواجس في معبر جذابة الا انه تم معالجة المشاكل بهمم المسؤولين والتنسيق بين الاجهزة الامنية والشرطية والتنفيذية بمحافظة خوزستان".
وأوضح أن "الامكانيات متوفرة ايضا في حدود شلمجة وان الامن مستتب فيها جيدا".
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