قائد في الحرس الثوري: الأمن مستتب في جميع المعابر الحدودية للبلاد

أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في مقر "الامام علي" المركزي ​الأمن​ي العميد غلام حسين غيب برور، أن "الأمن مستتب في جميع المعابر الحدودية للبلاد لتوجه الزوار للمشاركة في مسيرة اربعينية ​الامام الحسين​ في ​العراق​"، مشيرًا الى أن "كانت هنالك هواجس في معبر جذابة الا انه تم معالجة المشاكل بهمم المسؤولين والتنسيق بين ​الاجهزة الامنية​ والشرطية والتنفيذية بمحافظة خوزستان".

وأوضح أن "الامكانيات متوفرة ايضا في حدود شلمجة وان الامن مستتب فيها جيدا".

