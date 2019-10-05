قاض يطلق النار على نفسه وسط قاعة المحكمة في تايلاند

أطلق قاضٍ تايلاندي النار على نفسه في قاعة ال​محكمة​ بعد تبرئة مجموعة من المشتبه في ارتكابهم ​جرائم قتل​ وانتقد النظام القضائي في المملكة.

وكان كاناكورن بيانشانا، وهو قاض في محكمة يالا في قلب ​الجنوب​ التايلاندي، يصدر حكما بحق 5 مسلمين مشتبه بهم في قضية قتل بالأسلحة النارية. وبعد إعلانه براءتهم، أطلق نداء في قاعة المحكمة المكتظة يدعو فيه إلى نظام عدالة أنظف قبل أن يسحب مسدسا ويطلق النار على صدره.

وقال في ندائه الذي بثه مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي: "تحتاج إلى أدلة واضحة وموثوقة لمعاقبة شخص ما. وإذا لم تكن متأكدا منها فلا تعاقبهم. أنا لا أقول إن المشتبه بهم الخمسة لم يرتكبوا الجرائم فربّما اقترفوها فعلا... لكن المحاكمة يجب أن تكون شفافة وذات مصداقية، فمعاقبة الأشخاص الخطأ تجعلهم كبش فداء".

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ولفت الناطق باسم ​وزارة العدل​ سوريان هونغفيلاي إلى أن "كاناكورن يخضع حاليا لمعالجة طبية وحياته ليست في خطر. وأطلق النار على نفسه بسبب ضغوط نفسية شخصية وسنتحقق من هذا الموضوع لنكتشف الأسباب".

وأوضح أن "ليس هناك أي قاض تايلاندي في السابق خرق البروتوكول من خلال الإدلاء بتصريحات مماثلة حول النظام القضائي".

وقد توفي أكثر من 7 آلاف شخص خلال 15 عاما جراء الصراع في جنوب تايلاند الذي تعيش فيها غالبية مسلمة من الملايو، وسجن الآلاف من المشتبه بهم بسبب أعمال مرتبطة بأعمال التمرد المتفشية في المنطقة. كما تواجه المحاكم التايلاندية انتقادات على خلفية ما يقال إنها غالبا ما تعمل لصالح الأثرياء وأصحاب النفوذ فيما تصدر أحكاما سريعة وقاسية على الأشخاص العاديين لارتكابهم جرائم بسيطة. ومن غير المألوف أبدا أن ينتقد ​القضاة​ النظام القضائي.