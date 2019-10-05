خارجية مصر: نحذر من مغبة إجراءات أحادية تهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط

أعلنت ​وزارة الخارجية المصرية​، في بيان، عن أنها "تدعم قبرص في التنقيب عن ​الغاز​ في مياهها الإقليمية"، محذرة من "من إجراءات أحادية تنتهك حقوق قبرص، ومن مغبة إجراءات أحادية تهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط".

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