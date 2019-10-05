أصيب تسعة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة جراء إصاباتهم برصاص متفجر في حي سيف الدولة وبستان القصر مصدره المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المنتشرة في الجهة الغربية من المدينة.
ولفتت مصادر طبية في حلب الى أن "طواقم الإسعاف نقلت المصابين إلى مشفى الجامعة ومشفى الرازي لتلقي الرعاية الصحية بعد اصابتهم بشظايا متفرقة في الجسد جراء الرصاص المتفجر الذي أطلقه مسلحون على أحياء مدينة حلب".
وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبها لتنظيم "جبهة النصرة" تعتدي بشكل مستمر على الأحياء السكنية في حلب والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين وإلحاق أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر 9 جرحى برصاص متفجر أطلقته "جبهة النصرة" على أحياء حلب السكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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