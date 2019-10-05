أعلنت ​مفوضية حقوق الإنسان العراقية​ عن أن "ضحايا الاحتجاجات التي تعمّ البلاد منذ الثلثاء بلغت 93 قتيلًا، و3978 آخرون أصيبوا بجروح، فيما بلغ عدد المعتقلين 567 شخصاً أُفرِجَ عن 355 منهم حتى الآن، وذلك في آخر حصيلة أعلنت عنها".

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كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية حقوق الإنسان العراقية: 93 قتيلا و3978 جريحا و567 معتقلا منذ الثلثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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