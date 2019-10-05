أفادت السفارة الروسية لدى طهران بأن "السلطات الإيرانية وعدت بتوضيح أسباب احتجاز الصحفية من روسيا، يوليا يوزيك"، مشيرة الى أنها "على اتصال دائم مع الزملاء الإيرانيين وتقوم بكل ما في وسعها للإفراج عن يوزيك".
ولفتت السفارة الى أنه "تم طلب الوصول القنصلي إليها وتقديم توضيحات حول ما حدث. ووعد الشركاء بإخبارنا في أسرع وقت ممكن حول الأسئلة المطروحة بشكل مفصل".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الروسية: إيران وعدت بتقديم توضيحات حول سبب احتجاز الصحفية يوزيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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