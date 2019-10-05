السفارة الروسية: إيران وعدت بتقديم توضيحات حول سبب احتجاز الصحفية يوزيك

أفادت ​السفارة الروسية​ لدى ​طهران​ بأن "​السلطات الإيرانية​ وعدت بتوضيح أسباب احتجاز الصحفية من ​روسيا​، يوليا يوزيك"، مشيرة الى أنها "على اتصال دائم مع الزملاء الإيرانيين وتقوم بكل ما في وسعها للإفراج عن يوزيك".

ولفتت السفارة الى أنه "تم طلب الوصول القنصلي إليها وتقديم توضيحات حول ما حدث. ووعد الشركاء بإخبارنا في أسرع وقت ممكن حول الأسئلة المطروحة بشكل مفصل".

